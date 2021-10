Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta passa anche a Lecco (2-4)

LECCO Tre partite e altrettante vittorie per il Saviatesta, che passa di forza anche a Lecco e prosegue la marcia a punteggio pieno. La concorrenza pian piano si sgretola, per il momento in classifica gli resiste soltanto il Saints Pagnano. Non è stata comunque una passeggiata, anzi. Su un campo col fondo in plastica, non certo il massimo per una squadra tecnica come quella biancorossa, Titon e compagni hanno dovuto combattere fino alla fine per stroncare la resistenza del Lecco, che l’ha buttata tutta sull’agonismo. Il Saviatesta ha impiegato 12 minuti per sbloccare il risultato con la rete di capitan Titon e la prima frazione non ha regalato altre segnature. In avvio di ripresa Baroni ha rimediato il rosso per doppia ammonizione e i padroni di casa hanno subito sfruttato la superiorità numerica per riequilibrare le sorti del match. Nel 9’ minuto l’allungo decisivo del Mantova: segna prima Filipponi, poi il Lecco perde Casetta per espulsione e Titon lo punisce con la rete del 3-1. La squadra lariana torna sotto al 16’ con il gol di Garcia Rubio, ma un minuto dopo ancora Titon firma la tripletta personale e mette in ghiaccio la terza vittoria consecutiva.

«E’ stata dura – commenta l’ad Cristiano Rondelli – ma alla lunga è emersa la nostra maggiore qualità. Era importante portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti, su un campo davvero difficile: sono convinto che qui a Lecco non vinceranno in tanti. Ora ci aspettano due partite in casa e possiamo pensare di allungare la striscia positiva».