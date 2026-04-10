Wedding a Primavera, con gli esperti del settore per festeggiare una giornata speciale

PORTO MANTOVANO Sono sessanta i professionisti selezionati che prenderanno parte all’edizione 2026 di Wedding a Primavera, la festa che si svolgerà domenica 12 aprile nella cornice suggestiva di Villa Di Bagno, a Porto Mantovano. E ciascuno potrà offrire alle coppie che parteciperanno all’evento suggerimenti per celebrare un giorno speciale in tutti i dettagli. Nell’atmosfera incantata della dimora storica e del suo parco domenica sarà già possibile vivere l’emo zione della cerimonia, attraverso gli allestimenti nelle diverse aree della tenuta e i momenti pensati per ricevere al meglio tutti gli ospiti della manifestazione. Wedding a Primavera, infatti, è l’evento solo su prenotazione dedicato agli sposi.

Il percorso che si snoda in tutti gli ambienti della residenza e del bellissimo parco consente di incontrare ben sessanta specialisti del settore. Sorprendenti allestimenti si trovano nelle differenti zone del parco, tra momenti musicali, spettacoli di prestigio, sfilate di abiti itineranti, esposizioni di auto d’epoca, la possibilità di avere una completa consulenza di immagine. Passeggiando nella cornice fiabesca di Villa Di Bagno si scoprono passo dopo passo tutte le tendenze nel settore. Attraverso la cura di ciascun particolare: le decorazioni floreali e il catering, l’illuminazione e i video, i viaggi. Un team di esperti sarà a disposizione per consulenze circa acconciatura e trucco per la sposa e per il look dello sposo. Ancora: i fuochi d’artificio diurni, con tutti i loro vivaci colori, e il taglio della torta scenografico di fronte alla Villa. Come sempre qualche novità caratterizzerà la speciale giornata: questa volta si tratta di un particolare e originale lancio del bouquet, con un regalo floreale per una delle partecipanti.

La festa si snoda tra i diversi piani della nobile dimora ottocentesca, la serra e il parco che circonda la tenuta. Nel giardino si trovano un delizioso laghetto che lambisce il prato, un tempietto in omaggio all’antichità classica, una torre gotica a memoria del Medioevo ed elementi più propriamente naturali, quali la grotta e la montagnola. L’appuntamento con Wedding a Primavera in Villa, con il patrocinio del Comune di Porto Mantovano, è per domenica 12 aprile, dalle 10 alle 20, con entrata gratuita su prenotazione al numero 3534229080. L’ingresso è da via Bachelet.

Per informazioni www.villadibagno.com.