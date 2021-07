Atletica Europei U20 – Maffezzoni out dalla finale dei 100 hs per un millesimo

TALLINN (ESTONIA) Un millesimo di troppo. Che peccato. Per un soffio Samuele Maffezzoni non è riuscito a staccare il pass per la finale dei 110 ostacoli ai Campionati Europei Under 20 in corso a Tallinn, in Estonia. Nella seconda giornata della kermesse continentale, in mattinata l’asolano in forza alla Bergamo Oriocenter, è sceso in pista al Kadriorg Stadium e ha brillantemente superato la batteria con il tempo di 14.05 (+0.5). Si presentava con un accredito di 13.96. Poi nella semifinale del pomeriggio si è scatenato ostacolo dopo ostacolo, staccando un gran tempo (13.84 con +2.4 di vento). Soltanto l’inezia di un millesimo gli ha negato la gioia della finale. Si è piazzato quarto ed è stato beffato dall’ungherese Richard Nagy, ottavo e ultimo qualificato con 13.84 (.834) contro i 13.84 (.835) del mantovano. Dopo le “prove generali” di un mese fa agli Italiani Promesse e Juniores, in cui ha conquistato tre medaglie, una d’argento e due di bronzo tra ostacoli e staffette, anche in Europa Maffezzoni è cresciuto tantissimo e in futuro sicuramente si toglierà tante soddisfazioni. Ci sarà comunque un atleta azzurro oggi alle ore 17 (le 16 in Italia) a giocarsi il podio nella finalissima dei 110 ostacoli: Lorenzo Simonelli con 13.48 (-0.1), che tra l’altro tenterà di abbassare di un decimo il suo primato, con il terzo crono del turno, e diventare il secondo Under 20 italiano di sempre. Eliminato in “semi” anche il terzo nazionale presente a Tallinn, che aveva passato in mattinata le selezioni in batteria: Riccardo Berrino con il personale di 13.94 (+1.5).