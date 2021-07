Ciclismo – Cento Giovanissimi illuminano il Trofeo Pro Loco a Guidizzolo

GUIDIZZOLO Circa un centinaio sono stati gli atleti che giovedì sera a Guidizzolo hanno animato le varie fasi del 28° Trofeo Pro Loco.

La notturna tipo pista, ideata e coordinata dai dirigenti del Ciclo Club 77, ancora una volta ha confermato il proprio fascino. Altro elemento che contribuito a rendere la serata ricca di forti emozioni sono stati i numeri proposti dai giovanissimi delle categorie G4, G5 e G6 sul circuito di un chilometro ricavato nel centro storico di Guidizzolo.

Per rendere il tutto ancora più spettacolare è stato deciso di sdoppiare gli atleti delle prime due categorie. Ognuna delle cinque gare disputate ha strappato gli applausi convinti dei numerosi sportivi presenti.

Tra i verdetti emessi, da sottolineare che anche gli atleti mantovani, che per l’occasione rappresentavano team come il Ciclo Club 77, il Mincio Chiese, lo Sporteven e l’Allgor Tatobike, hanno dato un saggio delle loro potenzialità. Sul gradino più alto del podio è salito Daniele Ronda nella G5; piazza d’onore l’hanno colta nelle rispettive categorie: Elisa Traldi, Mattia Fioretti, Irene Ferrari e Federico Rezzaghi. Sono saliti sul podio, grazie al 3° posto ottenuto, Daniel Rossato e Beatrice Costantini.

Oltre a loro si sono poi distinti: Ludovico Affini del Nuvolere, 4°, Giovanni Busca e Lorenzo Atti quinti e Nicolò Belli 6°.

Ad assistere alle varie fasi dell’appuntamento vi erano tra gli altri il sindaco, Stefano Meneghelli, con gli assessori Gabriele Simoncelli e Mirko Beschi.

Per il mondo delle due ruote mantovano hanno applaudito le prestazioni dei vari atleti il presidente provinciale Fci Fausto Armanini, il vice Lido Baracca, che ha svolto pure il ruolo di direttore di corsa, il consigliere Giorgio Papa e il campione europeo master Ruggero Gialdini.

Paolo Biondo