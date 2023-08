Atletica – Europei U20, per Bouchouata sfuma la finale dei 1500 metri

Gerusalemme Nulla da fare per Elmehdi Bouchouata. Il sogno della finale dei 1500 agli Europei Under 20 si è infranto nel rush finale della seconda batteria. Passavano in finale i primi 6 di ogni serie e l’atleta bozzolese ha chiuso all’ottavo posto con 3:53.36. Il suo record è 3:46.08. Fuori anche l’altro azzurro, Nicola Baiocchi dell’Atletica Livorno, che ha chiuso al settimo posto. In finale invece Manuel Zanini che ha corso nella prima batteria (3:54.28). Elmehdi è partito bene e in un primo tempo ha fatto l’andatura, poi è passato davanti lo svizzero Romuald Brosset. L’azzurro dell’Interflumina E’più Pomì di Casalmaggiore è rimasto tra i primi fino al rush finale in cui si sono scatenati i mezzofondisti che fino ad allora erano rimasti un po’ nascosti. Via all’assalto finale quindi, con la vittoria per un soffio del ceco Gajdoš con 3:52.19 davanti all’austriaco Kamenschak (3:52.22). Terzo l’olandese Lobles (3:52.81).