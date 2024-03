Atletica Indoor – Libertas, Filippo Tosi sul podio nell’alto al “Regione Insubrica”

GORDOLA (Svi) Bravissimo Filippo Tosi. Il cadetto della Libertas Mantova, ieri in gara in Svizzera con la rappresentativa lombarda, all’Incontro Triangolare Indoor inserito all’interno del Progetto Regione Insubrica, ha eguagliato il suo personale nel salto in alto con m.1.72. È giunto secondo alle spalle di un atleta piemontese, ma davanti agli altri atleti lombardi e del Canton Ticino. «E’ stata davvero una bella esperienza», queste le parole del giovane atleta virgiliano al termine della rassegna svizzera. Inoltre ha ricevuto i complimenti dai responsabili del team biancoverde dal momento che il suo punteggio ha contribuito a far vincere il trofeo la Lombardia, che si è messa con merito alle spalle il Piemonte e il Canton Ticino. Applausi per Filippo anche da parte di tutta la Libertas Mantova. Alla manifestazione riservata alle categorie Under 16 hanno preso parte le selezioni zonali delle tre aree che collaborano attraverso il Progetto Regio Insubrica: Lombardia, Piemonte e il Canton Ticino padrone di casa.