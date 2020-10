Calcio Coppa Lombardia – Marmirolo travolge il Porto (4-0) e stacca il pass

MARMIROLO Il Marmirolo strapazza anche il Porto e guadagna il pass per il prossimo turno di Coppa. Nel primo tempo la squadra di Bizzoccoli ipoteca la gara. Neroverdi in vantaggio già al 10’ con Addae: l’attaccante del Rullo va via in velocità a sinistra e fredda il portiere ospite Galeotti in diagonale. Il raddoppio arriva al 25’ con Buzzacchero: altra discesa mancina, Cavallaro appoggia proprio al fantasista che raddoppia, segnando il gol dell’ex. Al 45’ il tris, ancora di Addae e ancora dalla corsia di sinistra. Nella ripresa girandola di cambi e la partita vive pochissime emozioni: al 57’ il Porto prende anche una traversa, ma a passare di nuovo, per la quarta volta è il Marmirolo. Segna Sogliani all’87’ che si invola in posizione dubbia e infila Galeotti.

Il Rullo dunque accede ai sedicesimi, dove affronterà un ulteriore triangolare con due squadre bresciane: il Pralboino e la Valtenesi. Quest’ultima ieri ha regolato con un perentorio 3-0 il Gavardo staccando a sua volta il pass qualificazione.

MARMIROLO-PORTO 4-0 (10’ e 45’ Addae, 25’ Buzzacchero, 87’ Sogliani)