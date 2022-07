Atletica – La Libertas si allena a Cesenatico

Cesenatico Non più cronometro, cordella metrica e corsie, ma spiaggia, acqua, onde, divertimento e tanta compagnia. Parliamo dell’ormai tradizionale raduno estivo della Libertas Mantova all’Eurocamp di Cesenatico. Divertimento sì, ma soprattutto amicizia e condivisione di regole che gli allenatori Torresani, Tognoli, Attene, Gianfreda e Giorgi cercano di far rispettare sempre, in un ambiente con tanti gruppi di diverse provenienze sportive. L’Eurocamp per i ragazzi mantovani è sempre una preziosa occasione di crescita.