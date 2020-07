Ponte San Benedetto, “La Regione sia guida” Il plauso di Confcommercio

SAN BENEDETTO PO «Una delle nostre richieste relative alla situazione di impasse creatasi tra Provincia e Toto Costruzioni riguardava l’intervento urgente di Regione Lombardia: un soggetto terzo in grado di fare da mediatore e trovare un accordo tra le parti sbloccando finalmente il cantiere del nuovo ponte sul Po». A dichiararlo il presidente di Confcommercio Mantova Ercole Montanari (foto) e il suo rappresentante a San Benedetto Dino Barbi. «La notizia della disponibilità di Regione Lombardia a fornire il proprio contributo e della rapidità di convocazione, con l’incontro che avverrà infatti già la prossima settimana, ci conforta. Per il nostro territorio, alla mercé da decenni di promesse e cronoprogrammi disattesi e drammaticamente provato dal sisma del 2012, dalla crisi economica, dall’isolamento infrastrutturale e ora anche dall’emergenza Covid-19, non c’è più tempo». Nel frattempo, ormai dallo scorso gennaio, il cantiere del ponte è fermo, in attesa che la situazione, in un modo o nell’altro, possa sbloccarsi.