Ciclismo – Memorial Truzzi, il tour dei Giovanissimi fa tappa a Poggio

MANTOVA Inizia il lungo fine settimana agonistico che ha come protagonista il ciclismo giovanile mantovano. I brillanti risultati collezionati giovedì costituiscono sicuramente uno stimolo ad allungare la striscia. La passerella si apre con l’appuntamento odierno previsto all’autodromo di Monza dove saranno in gara i giovani atleti, dagli esordienti agli juniores, maschi e femmine. Tra questi anche gli atleti del Mincio Chiese (esordienti e allievi) e dello Sporteven (esordienti), oltre ai mantovani che vestono i colori di altre società, ovvero Alessandro Marzocchi (Aspiratori Otelli), Maria Acuti (Valcar), Giulia Santella e Maddalena Lodi Rizzini (Team Petrucci), Irene Ferrari, Sara Moreni e Marina Filimon (Gioca in bici Oglio Po), Angelo Monister (Team Giorgi).

Domani il programma si apre con i giovanissimi di scena a Poggio Rusco. Dopo il bello spettacolo proposto una settimana fa a Gazoldo degli Ippoliti, i baby si sfideranno nell’ambito del 1° Memorial Luciano Truzzi. La manifestazione allestita dal Gs Francesco Gennari prenderà il via alle ore 9 con oltre 130 partecipanti e i colori mantovani saranno rappresentati dai giovani campioncini del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike, dello Sporteven, del Mincio Chiese e del Gioca in bici Oglio Po. Le sei corse in programma si terranno su un circuito cittadino di mille metri che consentirà agli appassionati di guastarsi le performance dei giovani atleti in gara.

Salendo di categoria, e parlando al femminile, domani Giulia Santella e Maddalena Lodi Rizzini, del Team Petrucci, Irene Ferrari, Sara Moreni e Marina Filimon, del Gioca in bici Oglio Po, saranno in gara a Laives (Bz), mentre l’esordiente Maria Acuti godrà di una giornata di riposo.

In ambito maschile, gli allievi del Mincio Chiese, dopo le positive prestazioni di giovedì, saranno protagonisti domani della competizione che si svolgerà a Villa Fontana (Bo), mentre lo juniores mantovano Angelo Monister, del Team Giorgi, gareggerà a Treviglio (Bg) e il compagno di squadra Stefano Leali a Carnago (Va).

Per quel che concerne infine gli under 23, Gianluca Cordioli del Sissio Team e Pietro Zadeo Pedretti dell’Xpc Beltrami saranno al via della corsa in programma a Medolla.