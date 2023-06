Atletica – Rigoletto e Libertas brillano a Modena

Modena Ancora miglioramenti per gli atleti Libertas al Master Challenge 2023 che si è svolto mercoledì scorso a Modena. Nei 200 Giacomo Parise vince la sua serie con un confortante 24’’96. Personale nei m 1000 con 3’02’’35 per il cadetto Giulio Fedeli. Dimostra buon carattere l’allievo Morad Allali nei 3000 che corre per la seconda volta in 9’15’’95 mentre Vittorio Fedeli, non ancora convinto della specialità, chiude in 9’51’’36. Anche Federica Brognara corre per la prima volta i 3000 alle ore 23: troppo lunga l’attesa ma li conclude in 13’25’’55. Sempre a Modena, ottimi risultati per di mezzofondisti dell’Atletica Rigoletto accompagnati dal tecnico-atleta Davide Lodi. Nei 3000 m femminili terzo minimo per i campionati nazionali junior ottenuti da Martina Mondin col tempo di 10’39’’58 dopo i 5000 e 3000 siepi; personale di 32 secondi per Marta Rasini 11’07’’62. 11’09’’23 per l’allieva Elisa Marconi che ha effettuato un test per i prossimi Italiani Allievi a cui parteciperà nei 3000 siepi. Nella stessa gara discreti risultati per Veronica Saccani in 11’38’’49 e Olivia Orsi in 11’53’’27. Negli 800 metri miglior tempo per Alessandro Ghiselli con 2’04’’68, stagionale per Davide Lodi con 2’07’’19 e Chiara Donadello in campo femminile con 2’27’’18. Nella stessa gara Rebecca Ottoni ha ottenuto un buon 2’31’’83. Ha esordito in pista nei 1000 cadetti Federico Turrini che ha chiuso in 3’07’’63.