San Giovanni in Croce, Martedì 15 Agosto si festeggia ferragosto con un ‘Picnic nel Parco’ per scoprire la storia di Cecilia Gallerani e di Villa Medici del Vascello

SAN GIOVANNI IN CROCE Le porte di Villa Medici del Vascello si apriranno domani per ospitare i visitatori in occasione di un rilassante picnic pomeridiano nel parco. La residenza storica sarà accessibile a partire dalle 15 con visite guidate alle 15.30 e alle 17.30. L’occasione ideale per scoprire la storia della villa che fu dimora di Cecilia Gallerani (1473 – 1536) ritratta da Leonardo Da Vinci nel 1488 nel quadro “Dama con l’ermellino” e festeggiare il giorno di ferragosto in un’oasi di natura e pace. Già amante di Ludovico il Moro, da cui ebbe anche un figlio, Cecilia giunse a San Giovanni in Croce in seguito al suo matrimonio, nel 1492, con il conte Ludovico Carminati, feudatario del luogo, e animò una piccola corte ospitando le personalità più importanti del Rinascimento lombardo. Donna di vispa intelligenza, annoverata dal vescovo e scrittore del Cinquecento Matteo Bandello tra le tre donne più colte della Milano dell’epoca ebbe una vita segnata da amori e passioni come quella per l’arte. A Villa Medici del Vascello visse e morì, all’età di circa sessant’anni e fu con ogni probabilità sepolta nella cappella di famiglia insieme ai figli, nella Chiesa di San Zavedro, voluta dalla regina longobarda Teodolinda a San Giovanni in Croce. Dopo numerosi passaggi di proprietà e dopo anni di abbandono, il complesso è stato acquistato dal Comune nel 2005 e, dopo numerosi interventi di recupero strutturale e restauro, reso fruibile al pubblico dal 2014. Per info e prenotazioni telefonare al numero 370-3379804 oppure inviare una mail a: segreteria@villamedicidelvascello.it.

Paolo Zordan