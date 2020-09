Castellucchio – Entro una settimana attivo il nuovo velox fisso

CASTELLUCCHIO Dovrebbe venire attivato entro il prossimo fine settimana il nuovo autovelox fisso previsto sulla Cremonese in territorio di Castellucchio. Velox che, di fatto, non esiste ancora ma i cui lavori di posa prenderanno il via dopodomani.

Come spiega il sindaco Romano Monicelli, lunedì verrà installato il velox vero e proprio; martedì i necessari guard rail e mercoledì prossimo la segnaletica verticale. Questo, per lo meno, è il programma. Nel giro di una settimana circa il dispositivo di controllo della velocità dovrebbe essere attivo.

Il velox verrà installato all’ingresso di Castellucchio per i mezzi che provengono da Ospitaletto. Il dispositivo si troverà a qualche metro di distanza dal cartello che indica l’ingresso del paese, ma ancora fuori dal centro abitato. Il limite di velocità sarà di conseguenza impostato sui 70 chilometri orari che, una volta dentro il paese, per rispettare quanto previsto dal codice della strada, dovrebbero venire ridotti a 50.

«È l’ingresso del paese – afferma Monicelli – e in più proprio in quella zona si trova una scuola con 350 studenti circa. Insomma si tratta di un’area sensibile e delicata dove è necessario che i veicoli procedano con tutte le cautele del caso sia di giorno che in piena notte».

La richiesta del Comune era arrivata ancora lo scorso inverno ma successivamente i necessari iter e autorizzazioni all’installazion, il lockdown di oltre due mesi e il reperimento del materiale, hanno allungato i tempi.