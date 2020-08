Atletica – Samuele Maffezzoni sul podio a Pavia. E Giulia Guarriello fa il record personale

PAVIA Il Campo Coni di Pavia ha ospitato ieri la prima edizione dei Queenatletica Games con tre mantovani impegnati nelle corse ad ostacoli. Nei 110 maschili, il 18enne asolano Samuele Maffezzoni (Atl. Bergamo Oriocenter) ha conquistato un brillante terzo posto (14.40 in finale dopo il 14.27 in batteria) nella gara vinta da Lorenzo Perini (Aeronautica), recente vincitore dei Giochi del Mediterraneo. Nei 100hs femminili, quinto posto per la mogliese Giulia Guarriello (Atletica Guastalla Reggiolo) ma con primato personale in 13.97; mentre Marta Comini, dei Gonzaga (in prestito temporaneo al Gran Sasso Teramo), ha mancato la finale per una manciata di centesimi, settima in 14″98.