Cappellari (Lega): “Zanzara, concessione senza gara? Presenterò interrogazione al Pirellone”

MANTOVA “Presenterò un’interrogazione in Regione in merito al rinnovo ad Alce Nero del locale La Zanzara”. Lo annuncia il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari. Che aggiunge: “In tutta la vicenda c’è qualcosa che non torna. Il Comune di Mantova ha deciso di agire senza indire alcuna gara d’appalto, e questo nonostante la Regione avesse già dato precise indicazioni che, a quanto mi risulta, richiedono l’indizione di una gara. Ieri ho inviato una mail al dirigente regionale preposto per avere chiarificazioni in merito a quanto riportato da articoli di stampa”.

“Ricordo che Regione Lombardia è parte interessata nella questione, essendo responsabile della concessione sulle sponde dei laghi”, aggiunge Cappellari. “Scopro invece dai giornali che il Comune non ha indetto alcuna gara per la concessione de La Zanzara. La Regione avrebbe dovuto essere quantomeno informata e sicuramente coinvolta. Questo modo di operare è scorretto e contrario alla tutela degli interessi dei cittadini; è mia ferma intenzione andare a fondo della questione e lo farò nelle sedi istituzionali regionali, in modo che qualcuno capisca che nessuno è al di sopra delle leggi e delle regole”.