Calcio Serie B – Missione salvezza: il Mantova si riaffida al talismano Veronello

CALMASINO (Vr) Per la terza volta consecutiva il Mantova inaugura l’anno nuovo al Veronello Resort di Calmasino. Servì come il pane due stagioni fa, per preparare al meglio la partita più importante del campionato: quella col Padova, poi stravinta 5-0. E un valore altrettanto alto avrà in questo 2026, perchè il Mantova che per tutta settimana si allenerà al centro sportivo veronese è una squadra che ha l’urgenza di ritrovare spirito e meccanismi giusti per risalire la classifica. C’è il sistema di gioco di Francesco Modesto da metabolizzare e, con esso, nuovi metodi di allenamento con cui approcciarsi. E ci sono anche nuovi giocatori che devono integrarsi presto e bene nel nuovo gruppo. Per il momento due: il portiere Francesco Bardi e il centrocampista Federico Zuccon. Entrambi presenti ieri a Veronello, subito in campo agli ordini di Modesto. Al mattino la squadra ha lavorato in palestra, mentre nel pomeriggio ha svolto l’allenamento sul campo, concentrandosi su aspetti tecnico-tattici. Bardi è entrato subito in sintonia col nuovo preparatore dei portieri Demetrio Greco ed è pronto a debuttare domenica al Martelli contro il suo ex Palermo. Già perchè ormai è chiaro che Marco Festa non rientra più nei piani dell’Acm. Anzi, in questi giorni l’ex numero uno lavorerà a parte in attesa di trovare una squadra per la seconda parte di stagione. Qualche dubbio in più sulla tenuta di Zuccon (annunciato ufficialmente ieri dalla società), giunto in prestito dall’Atalanta, visto che l’ultimo spezzone di partita giocata con la Juve Stabia risale allo scorso 26 ottobre. Nei piani di Modesto, il mediano classe 2003 è destinato a prendere il posto di Artioli al fianco di Trimboli (ma a disposizione ci sono anche Wieser e Paoletti).

Il mercato del Mantova, almeno a livello numerico, è partito col piede giusto. Al di là delle considerazioni sull’opportunità di cambiare il portiere, l’organico di Modesto ha accolto due giocatori di categoria. Uno (Bardi) con esperienza da vendere; l’altro (Zuccon) giovane ma già messosi in luce con le maglie di Cosenza e Salernitana.

Tornando al doppio allenamento di ieri, ha lavorato a parte Bonfanti, ancora alle prese con il malanno all’anca. È tornato in gruppo Caprini, che aveva saltato il match di Carrara per noie al flessore. Ancora assente Mantovani, che si sta sottoponendo a controlli dopo la lesione al polpaccio rimediata quasi tre mesi fa. Il rientro in campo del difensore (ammesso che non venga ceduto) è previsto a febbraio. Tutti disponibili gli altri giocatori, anche se qualcuno (Fiori e il già citato Artioli) è destinato ad altri lidi. Detto che le sedute di Veronello sono tutte a porte chiuse, chiudiamo col programma dei prossimi giorni: oggi un’altra doppia, domani lavoro al pomeriggio con presentazione di Bardi alla stampa. L’operazione-Palermo, e quella salvezza, sono cominciate.