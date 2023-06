Auto – La Solferino Rally Pecso protagonista a San Marino

Solferino Secondo atto del Campionato Italiano Rally quello corso nella Repubblica del Titano molto impegnativo. Il gran caldo e le strade sterrate che si deteriorano rapidamente, creando insidie agli equipaggi, non hanno reso vita facile ai portacolori della Solferino Rally Pecso Zorzi-Franzoni, che conducendo una gara attenta e senza sbavature, hanno portato la propria Peugeot 208 R2 a metà dell’agguerrito gruppo RC4N e primo di classe. Trasferta amara invece quella greca per Ambrosetti-Darchi dove al Rally Greece Off Road, valevole per il Campionato Europeo, la loro Suzuki Samurai si è ammutolita durante la prima tappa. Il prossimo fine settimana a Udine si correrà il quinto appuntamento per ill Trofeo Italia di Autocross. Due i piloti del sodalizio mantovano, Filippo Savazzi su Kart Cross Kamicaze e Alessandro Arnaldini su Proto Suzuki. Sulle Dolomiti, al prestigioso Rally San Martino di Castrozza, Davide Bianchi leggerà le note a Stefano Strabello su Peugeot 208 rally4, mentre Boni sarà con Lunelli su Mini Cooper.