Atletica – Libertas Mantova e Rigoletto da oggi in gara agli Italiani Allievi di Caorle

Caorle Da oggi a domenica si terranno a Caorle i Campionati Italiani. Lo stadio Chiggiato ospita una manifestazione nazionale per il terzo anno di fila, dopo essere stata la sede della Finale Oro dei Societari Assoluti nel 2021 e dei Tricolori Cadetti nel 2022. Stavolta la località veneta sarà invasa dall’entusiasmo e dalla passione di oltre 1200 atleti in rappresentanza di circa 300 società, tutti giovani nati tra il 2006 e il 2007, pronti a contendersi 42 titoli italiani, con l’orizzonte della maglia azzurra da indossare al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Maribor (24-29 luglio), l’evento principale dell’anno per la categoria under 18. Ma i più bravi possono anche ambire a rappresentare l’Italia in occasione degli Europei U20 di Gerusalemme (7-10 agosto), la rassegna della categoria superiore, aperta anche agli Allievi.

I Campionati Italiani Allievi di Caorle saranno trasmessi in diretta streaming su www.atletica.tv nelle tre giornate di gara: oggi dalle 10, domani dalle 9.15 e domenica dalle 9. Due le società mantovane partecipanti: Libertas Mantova e Atletica Rigoletto. Per il club in maglia arancione, saranno in gara Salvatore Savaia e Matteo Begni. Il primo farà oggi dalle ore 18.30 i 2000 siepi e il secondo domani dalle ore 17 il salto in lungo (6.54). I ragazzi sono motivati e sarà una buona esperienza gareggiare con i migliori in Italia. La Rigoletto si presenta con Elisa Marconi (2006) nei 2000 siepi questa sera dalle 19.35. Domenica tocca a Matilde Bosi (2007), Matilde Butturi (2006) e Giulia Nasi (2007) nel disco, rispettivamente con le misure di accredito 33.59, 31.55 e 32.35.