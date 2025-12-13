Automobilismo – Alessandro Zorzi con la figlia Elisa al via del Prealpi Master Show

Solferino Sarà un impegno dal valore emotivo importante quello che affronterà Alessandro Zorzi nel fine settimana: il pilota di Solferino è pronto a calcare i fondi sterrati del Prealpi Master Show, tornando sulla Peugeot 208 R2 schierata dal team Gliese Engineering. Ad affiancarlo sarà, per la seconda volta dopo il debutto avvenuto quest’anno al Rally Città di Modena, la figlia Elisa, chiamata a condividere con lui l’ultimo atto di una programmazione stagionale di grandi contenuti. Dopo aver affrontato le strade del Campionato Italiano Rally Terra al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo, il driver mantovano cercherà ancora feeling con la vettura a trazione anteriore, utilizzata per l’ultima volta al Rally Coppa Camuna e al centro di un vero e proprio training su fondo asfaltato. L’edizione 2025 del Prealpi Master Show si svilupperà su un percorso complessivo di poco superiore ai 106 chilometri, con partenza dal Parco Assistenza nell’area industriale di Farra di Soligo e arrivo in Piazza del Municipio di Sernaglia della Battaglia. Il via al primo equipaggio è fissato per le ore 8.10 di domani.