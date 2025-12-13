Basket serie C – La Tea Energia sogna il colpaccio, Viadana per il riscatto a Molinetto

Mantova Il Tea Energia SPX si prepara a tornare in campo dopo gli importanti successi degli ultimi due match. Oggi alle ore 18 (arbitri Prandolini di Brescia e Stucchi di Mezzago) i biancorossi sfideranno a Ospitaletto Bresciano il quotato Cxo nella sfida valevole per il 14° turno del campionato di Serie C. Buon momento di forma per il San Pio X, reduce dalle vittorie interne ottenute alla Tensostruttura contro Verolanuova e Virtus Gorle. Forti dei recuperi dagli infortuni che avevano complicato le scorse settimane, pur con il roster non ancora totalmente a disposizione, i biancorossi sono chiamati a dimostrare il proprio valore piazzando il colpaccio nel Bresciano, per restare agganciati in classifica al treno play-off .

La strada verso il successo è delle più complesse, con l’Ospitaletto in forma smagliante, reduce da otto vittorie nelle ultime otto uscite. Il secondo posto a pari merito in graduatoria rispecchia al meglio forza e compattezza del team di coach Pietro Rossi, ancora imbattuto in casa in stagione. Grazioli e Mora sono soltanto alcuni degli uomini più in palla dei bresciani, reduci tra l’altro dal largo successo a Viadana per 61-80. Così Alessio Barrotta alla vigilia del match: «Siamo contenti delle ultime due vittorie consecutive grazie a delle buone prestazioni. Ci siamo concentrati sul lavoro difensivo per migliorarne alcuni aspetti. Oggi ci aspetta una partita molto complessa. Ospitaletto viene da otto vittorie consecutive, sarà un ottimo banco di prova per noi: siamo carichi per dimostrare la nostra forza.

In campo stasera anche il Gruppo Mauro Saviola Viadana, reduce da due ko di fila, che fa visita al quotato Mazzano a Molinetto (ore 20.45, arbitri Cassago di Brescia e Novellino di Carpenedolo). I bresciani sono secondi con Ospitaletto Bresciano e Gorgonzola e a due lunghezze dal Bottanuco capolista. «Certo, sappiamo bene che sulla carta Mazzano è una squadra attrezzata – ricorda capitan Davide Cacciavillani – per puntare alla vittoria del campionato e, proprio per questo, non ci aspetta una gara semplice. Ma noi ci proviamo e andiamo a Molinetto con l’obiettivo chiaro di tornare a casa con i due punti. Abbiamo l’imperativo di provare a strappare un risultato che sarebbe importantissimo vista la portata dell’avversario. Dovremo essere bravi a limitare il loro attacco e cercare, cosa non semplice, di ritrovare più ritmo e continuità nel nostro gioco offensivo, perché solo così potremo mettere in difficoltà una squadra così solida e ambiziosa».