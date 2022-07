Automobilismo – Elms, Cressoni torna alla vittoria a Monza

Monza Matteo Cressoni, il 37enne pilota mantovano, campione ELMS 2021, centra un prestigioso successo sull’antologico circuito di Monza, uno tra i più veloci tracciati del campionato ELMS (European Le Mans Series). Con lui sul gradino più alto del podio festeggiano i team-mate Claudio Schiavoni e Davide Rigon, bravissimi a non sbagliare nulla, capaci di mettere in atto una strategia di gara apparentemente rischiosa ma dimostratasi azzeccatissima e per questo meritatamente vincente. «Abbiamo deciso – racconta Cressoni – di partire con Claudio Schiavoni alla guida della Ferrari 488 GTE Evo con pneumatici nuovi. Quando si è fermato ai box per darmi il cambio al volante non abbiamo sostituito gli pneumatici, guadagnando 18 preziosissimi secondi. Sembrava una pazzia, invece gli pneumatici usati hanno tenuto benissimo, anche meglio di quelli nuovi, consentendo di insediarci nelle posizioni di vertice. Claudio ha fatto davvero una grande gara, la sua migliore finora. Ha sempre tenuto un buon ritmo per i 90 minuti complessivi del proprio turno di guida. L’ultima ora l’ha portata a compimento Davide, tagliando il traguardo per primo, precedendo di pochi decimi un pacchetto di agguerriti inseguitori. Una gioia grandissima per tutti noi, ci voleva proprio per la classifica di campionato e per il morale». La gara, disputata con temperature africane di +36°C che nelle ore più calde hanno portato l’asfalto a quasi +54°C, ha visto numerose interruzioni per incidenti e uscite di pista di altre vetture, con gli inevitabili rallentamenti imposti dalle “safety car” e le interruzioni per la pulizia del tracciato. Il trambusto non ha tuttavia scomposto il rendimento dei tre piloti del Team Iron Lynx, veramente bravi a centrare il successo partendo dalla 11esima posizione in griglia. Con questa terza prova, il Campionato ELMS giunge a metà del proprio cammino e, grazie a questo successo, la classifica generale inizia a farsi interessante per i Team Iron Lynx, tornato nelle posizioni di vertice. Dopo la parentesi estiva, la quarta prova della challenge si terrà il 28 agosto a Barcellona (E) con l’omonima 4 ore. Matteo Cressoni sarà invece impegnato il prossimo weekend ancora sul tracciato monzese, questa volta per il campionato mondiale WEC (World Endurance Championship).