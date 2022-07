Atletica – Rigoletto, nuovi pass per i Campionati Nazionali

Modena Domenica pomeriggio al Trofeo Goldoni-Bonetti a Modena, Davide Bagnoli, junior dell’Atletica Rigoletto, ha ottenuto il pass per i Campionati Nazionali Junior che si svolgeranno a Rieti il prossimo weekend. Nel salto in alto ha saltato 1.91 alla prima prova. Vittoria nel martello assoluto per Elisa Cavicchioli con 47.07 al terzo lancio, mentre l’allieva Livia Mazzali ha migliorato il personale di 50 cm chiudendo con 27.86. Vittoria anche per Riccardo Brovini nel salto triplo Allievi, con la misura di 12.63, mentre Filippo Gavioli e Davide Donadello hanno terminano le proprie fatiche rispettivamente con 13.31 e 12.04. Personale nei 1500 per Martina Mondin in 5.02.25, corsi in preparazioni alle gare dei 3000 siepi e 3000 che la vedranno protagonista ai Campionati Nazionali di Rieti. Nella stessa gara Chiara Donadello ha corso in 5.16.61, mentre in campo maschile Luca Giacominelli ha chiuso in 4.01.64 e Davide Lodi 4.21.57.

Mercoledì a Rovereto minimo per i Nazionali nel salto con l’asta per Leonardo Lorenzini con 4.10, che si va ad aggiungere ad Edoardo Cavicchia e Pietro Montanari. Soddisfazione anche per il cadetto Nicolò Marconi che sabato durante la gara di salto in piazza Birrasta, ha migliorato il personale, sempre nel salto con l’asta (3.40), ottenendo anche lui la possibilità di andare ai Campionati Nazionali di categoria che si svolgeranno l’1/2 ottobre.