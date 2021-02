Siti in loco per i vaccini: plauso ma anche critiche da Minotti

VIADANA Dal consigliere Alessia Minotti, rappresentante di “Viadana Davvero” a Palazzo Matteotti, un plauso al primo cittadino Nicola Cavatorta impegnato nell’individuazione di spazi consoni e adatti nel viadanese per eseguire le vaccinazioni Covid-19.

«Finalmente – esordisce il consigliere d’opposizione – il sindaco si sta adoperando per trovare spazi adeguati nei quali eseguire le vaccinazioni». Tuttavia Alessia Minotti non risparmia una stoccata nei confronti dell’esponente dell’amministrazione: «A tale plauso tuttavia devo allegare la presa di posizione netta di distanza per le ormai consuete modalità retoriche del primo cittadino. Insultare l’opposizione e tutti i cittadini che ci hanno sollecitato a trovare spazi, alludendo ad una “strumentalizzazione degli 80enni” – sostiene il consigliere della civica “Viadana Davvero” – è semplicemente vergognoso. Le persone, specialmente quelle più deboli, meritano tutela e se in consiglio si fanno rilevare delle criticità, è per unico senso del dovere verso i viadanesi. Auspico dunque che il sindaco mostri più rispetto delle opposizioni e nel prossimo consiglio ci fornisca risposte adeguate a tutti i quesiti che gli sono stati post».

In conclusione un ringraziamento ai farmacisti che hanno supportato gli anziani over 80 nel fornire informazioni e supporto per il disbrigo delle procedure di registrazione telematica per l’esecuzione del vaccino: «Ringrazio infine tutte le farmacie che in questi giorni si sono attivate per aiutare i nostri anziani»