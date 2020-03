Segni d’infanzia lancia sul web Coloravirus

MANTOVA In un momento come questo in cui, per l’emergenza legata al COVID-19 è importante rimanere a casa e stare a distanza fisicamente gli uni dagli altri, si ricorre sempre di più al web per mantenere la relazione con parenti e amici. E così anche l’associazione Segni d’infanzia ha pensato di mantenere i contatti con i suoi spettatori, bambini e famiglie di tutta Italia, con una serie di appuntamenti quotidiani lanciati sul web dal titolo #COLORAVIRUS – disegni, storie e stimoli ai tempi del #iorestoacasa. Ogni giorno a partire dal 16 marzo, sui social dell’associazione (pagina facebook, instagram e twitter) e sul sito segnidinfanzia.org sarà disponibile una clip video dai contenuti sempre diversi: storie, immagini, spunti tratti da libri, da spettacoli teatrali o da ciò che accade nel mondo. Tutti contenuti pensati in modo da aprire, a casa e per chi volesse, possibilità di gioco, ricerca e confronto da condividere genitori e figli. Il web diventa piazza virtuale, luogo d’incontro che mantiene viva la relazione, ma senza dimenticare un concetto importante, a cui l’associazione tiene molto, e che vale sempre: non lasciare mai i bambini soli davanti gli schermi.

“Il #COLORAVIRUS – spiega lo staff di Segni d’infanzia – è uno spazio dedicato, per tutta la famiglia, dove continuare ad allenare l’immaginazione per arrivare preparati a quando “sarà andato tutto bene” e ci ritroveremo a teatro ancora insieme”.

Il pubblico di Segni d’infanzia che è quello di SEGNI New Generations Festival – evento internazionale di teatro e arte che nel 2020 compie 15 anni – normalmente in questo periodo dell’anno iniziava un cammino comune verso la nuova edizione del Festival attraverso la scoperta del nuovo animale simbolo. Quest’anno questo percorso di avvicinamento a SEGNI inizia sul web proprio con il #COLORAVIRUS che conterrà anche indizi e quiz con i quali verrà svelata, a poco a poco, l’identità dell’animale simbolo 2020.