Autostoriche – Gtm Motorsport vince nella 300 km di Vallelunga

MANTOVA Ancora un successo per Gtm Motorsport nella 300 km di Vallelunga sul circuito Piero Taruffi, valevole per il campionato italiano Autostoriche. Nonostante un inconveniente al motorino d’avviamento della TVR Tuscan Speed 8 GT condotta da Gilles Giovannini e Vito Truglia quando erano secondi assoluti e si accingevano a conquistare il primo posto, l’equipaggio mantovano è arrivato comunque primo nel proprio raggruppamento dopo una gara spettacolare. Ritiro invece per Thomas Giovannini e Michele Rigoni per il guasto della centralina elettronica dopo che nelle prove libere e nelle qualifiche avevano dato il massimo per preparare al meglio la loro Ford Sierra. Prossimo appuntamento a fine luglio a Magione in Umbria.