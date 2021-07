Ciclismo – Cinque mantovani agli Italiani giovanili su pista

MANTOVA Cinque atleti mantovani ai Tricolori della pista. Sergio Ferrari, Damiano Lavelli, Angelo Monister (nella foto) e Tommaso Salami del Mincio Chiese faranno parte della rappresentativa lombarda dell’Fci, che parteciperà ai Campionati Italiani giovanili su pista in programma dal 28 al 31 luglio a San Giovanni al Natisone (Ud).

Le soddisfazioni per questi giovani, per i loro tecnici e per i dirigenti del team ceresarese non mancano di certo.

Il quartetto virgiliano è stato protagonista nelle scorse settimane dei tricolori su strada. Ora dovranno evidenziare le proprie potenzialità anche in un contesto affascinante come la pista.

I risultati conseguiti in occasione della Tre Sere di Dalmine, come del resto anche quelli ottenuti nelle gare su pista dei mesi scorsi, sono certamente di buon auspicio per la nuova esperienza agonistica che saranno chiamati a vivere.

Anche in ambito femminile i tricolori friulani si tingeranno di biancorosso, in quanto tra le protagoniste nella categoria allieve vi sarà anche la rodighese Maddalena Lodi Rizzini che quest’anno difende i colori del Team Petrucci.