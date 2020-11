Basket A2 femminile – Il MantovAgricoltura riparte con una vittoria: Carugate ko (77-68)

MANTOVA Il MantovAgricoltura torna in campo, dopo aver rinviato il turno scorso per casi in squadra di positività al Coronavirus, e riparte subito con la vittoria per 77-68 al Dlf sul fanalino Carugate, fermo a 0 punti.

Coach Borghi schiera Llorente, Pastore, Gatti, capitan Antonelli e Bernardoni. Fassina risponde con Olajide, Diotti, Canova, Grassia e Micovic. E’ Carugate a iniziare a spron battuto, mentre San Giorgio deve riordinare le idee. Sul 4-8 ci pensa Llorente con un gioco da tre a portare sotto 7-8 le compagne. Micovic allunga (7-11), ma Pastore è in gran spolvero: 7 punti di fila e MantovAgricoltura vola a 16-11. Da qui è un monologo biancorosso: il quarto si chiude 24-15. Nel secondo Gatti ne fa 4 di fila per il 28-15. Marchi e la tripla di Pizzolato portano il vantaggio a +13. Carugate dà qualche fiammata, ma le locali sono brave a tenersi a distanza fino alla sirena del 45-34. Llorente e Pizzolato in spolvero con 12 e 16 punti. Al rientro dagli spogliatoi, è sempre San Giorgio a comandare le danze con un +14. Marchi scatenata ne fa quattro di fila ai liberi, poi Bernardoni in sospensione firma il 58-42. Con i liberi di Canova si chiude 58-44 e si va all’ultimo quarto. Qui Carugate mette una marcia in più e si porta a -7 con 3’ da giocare, ma i liberi di Marchi e il canestro di Antonelli respingono la minaccia. Bernardoni e Llorente fanno 77-66 a 30’’ dalla fine, poi Diotti segna il 77-68 con cui termina la sfida. Llorente top scorer con 17 punti.