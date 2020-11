Basket A2 femminile – MantovAgricoltura cade a Udine, sfuma l’aggancio in vetta

UDINE Disco rosso per il MantovAgricoltura, che dopo tre vittorie di fila, si arrende sul campo di Udine 78-46 nel recupero della sesta giornata. Sfuma così la possibilità di agguantare in vetta Crema. Nonostante il punteggio severo, la gara per metà gara è stata in equilibrio. In emergenza – senza Battistelli, Bottazzi, Monica e Petronio – coach Borghi parte con il quintetto di sabato scorso a San Martino, formato da Llorente, Pastore, Antonelli, Ruffo e Marchi. Replica il tecnico Matassini con Peresson, Sturma, Scarsi, Pontoni e Cvijanovic. E’ subito battaglia punto al punto al palazzetto “M. Benedetti”. Sturma e Cvijanovic portano a 11-7 Udine. Ancora Cvijanovic e Peresson allungano il passo (15-9). Gatti e Llorente tengono il San Giorgio incollato alle locali e il quarto si chiude 17-15. Nel secondo quarto, Ruffo segna il pari, ma commette fallo su Blasigh che poi ha tre liberi a disposizione: non ne sbaglia uno e si va 20-17. Poi con Ruffo ancora a segno e Gatti perfetta ai liberi, MantovAgricoltura opera il sorpasso per il 20-21. Llorente mantiene avanti le compagne sul 22-23, ma Peresson fa davvero male da tre e da qui in poi Udine prende le redini del match, scavando via via un importante solco fino al 36-28: a firma ancora Peresson dalla distanza. Quando il gioco si fa duro, entra in scena capitan Antonelli, che con 51’’ da giocare con la sua bomba porta MantovAgricoltura a -5. Chiude il primo tempo Cvijanovic per il 38-31. Al rientro dagli spogliatoi, Udine accelera, mentre al San Giorgio iniziano a mancare anche le forze e la precisione a canestro. Pontoni firma il +10, poi ancora Cvijanovic allunga per il +15 sul 50-35. Marchi ai liberi segna il 52-36 con cui si chiude il quarto. Nell’ultimo ci pensa Llorente con 6 punti di fila a scuotere le compagne (59-42), ma la difesa fatica a contenere Peresson, che continua a far canestri e con due bombe di fila porta il punteggio sul 67-42. Da qui in poi + un monologo delle locali, a sui rispondono solo Llorente e Pastore per il 78-46 finale. Adesso pausa per San Giorgio, che sabato 28 non giocherà contro Bolzano: la gara alla Tensostruttura San Pio è stata rinviata a data da destinarsi. La prossima partita sarà domenica 6 dicembre a Moncalieri (ore 18) contro il Pms, altra squadra di alta classifica.