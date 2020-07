Basket A2 femminile – MantovAgricoltura conferma Antonelli e Monica

SAN GIORGIO I tre nuovi innesti, già annunciati, ovvero Florencia Llorente, Laura Gatti e Alice Marchi, vanno a completare il roster della MantovAgricoltura per la stagione 2020/2021. La società virgiliana, intanto, ha ufficializzato le importanti conferme di Simona Antonelli, capitana e condottiera delle biancorosse, e di Giulia Monica, bomber e trascinatrice indomabile. Entrambe le giocatrici prolungano così di un anno la loro già lunga storia con il Basket 2000: sia Monica che Antonelli sono approdate a San Giorgio quando la formazione si trovava in Serie C e hanno affrontato insieme il raggiungimento della Serie B prima e l’approdo, nel 2019, nella seconda serie nazionale.

«Sono molto soddisfatto di queste prime due conferme – afferma raggiante il presidente Purrone -. Simona e Giulia sono ormai due veterane, due punti di riferimento per la squadra che, sono certo, faranno ancora la loro parte nella prossima stagione. Il nostro progetto di dare continuità si sta concretizzando con queste due conferme di peso ed esperienza: dopo la scorsa stagione, che ci ha lasciato con un sapore dolce-amaro in bocca, vogliamo fare del nostro meglio per concludere quello che avevamo iniziato. Al nostro capitano e alla nostra bomber voglio augurare un grosso in bocca al lupo con la speranza di rivederle prestissimo in campo».

Con le conferme di Monica e Antonelli, e i tre innesti di cui dicevamo, va a definirsi sempre di più il roster affidato al nuovo coach Borghi, il quale avrà quindi a disposizione due figure con una solidissima esperienza alle spalle e con ancora molto da dare alla squadra sul parquet di gioco.