Basket A2 – Infante si presenta: “Pompea, porto energia ed esperienza”

Mantova Dopo l’annuncio di martedì e due allenamenti con i suoi nuovi compagni, Luca Infante si è presentato alla piazza virgiliana. Queste le prime parole del centro biancorosso, classe ’82, che indosserà la canotta numero 7. «Voglio cercare di aiutare questa gruppo già ben assodato e allenato – dichiara – portando la mia energia e la mia esperienza. E’ un cammino ancora difficile, bisogna restare compatti e lavorare in palestra dalla mattina alla sera. Secondo la mia esperienza, le squadre vincenti sono quelle che rendono il gruppo più forte possibile. Se una squadra non formata da giocatori super talentuosi riesce a formare un grande gruppo, allora può diventare vincente. In questi primi giorni a Mantova ho respirato un clima di serenità e voglia di migliorarsi giorno dopo giorno; ho visto regole ben precise, tutti che si allenano e remano nella stessa direzione. Fortunatamente non ho acciacchi fisici e dentro ancora tanto entusiasmo, quindi non mi sento per nulla un giocatore finito».

A presentare l’operazione di mercato è stato il ds Gabriele Casalvieri: «Luca potrà darci una grande mano, in particolare nei playoff quando le partite saranno più ravvicinate – afferma -. Lo conosco da anni, sia l’uomo che il giocatore, e sono molto contento di aver chiuso questa operazione. Oltre a un aiuto tecnico, Luca può darci una grande mano anche a livello umano e nello spogliatoio. La sua carriera lo dice chiaramente».

La motivazione tecnica di questo innesto è ovviamente spiegata da coach Finelli: «Non è una bocciatura per Vigori, che ha semplicemente bisogno di fare ancora esperienza – sottolinea – per noi era importante avere un giocatore come cambio di Lawson che avesse maggior concretezza e impatto, per poter affrontare i prossimi passi della stagione. Ci aspettano tre mesi prima dei playoff, con le finali di Coppa Italia. Infante è anche una persona di spessore e quindi può dare un contributo come esempio e come “cazzimma” in settimana e in partita».

Soddisfatto di questo innesto anche il presidente Negri: “Abbiamo voglia di proseguire sul percorso intrapreso da inizio stagione, ovvero quello di continuare a fare molto bene – afferma – questa è una leggera variazione rispetto a quanto avevamo pensato all’inizio ma questi sono correttivi in corso d’opera che ci stanno. Di comune accordo con lo staff tecnico abbiamo ritenuto che fosse necessaria un po’ più d’esperienza e un po’ più di personalità, e l’inserimento di Infante è su questa lunghezza d’onda. Lo vedremo all’opera già domenica contro San Severo, che è una squadra in salute e reduce da due vittorie. Sarà una partita difficile, ma come del resto lo sono tutte e per cui andrà affrontata con la massima concentrazione. Quando approcciamo bene la partita siamo una squadra che se la può giocare con tutti”.

Infante esordirà domenica alla Grana Padano Arena nel match contro San Severo e, di fatto, prende il posto di Alessandro Vigori, che rimarrà comunque ad allenarsi individualmente con gli Stings fino a quando non troverà una nuova collocazione.