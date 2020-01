Beach Volley – Stefano Azzini e Chiara Bazzoli vincono il “Lui & Lei” di Bagnolo

Bagnolo Pomeriggio dedicato al “Lui & Lei” quello di domenica scorsa al Beach Stadium di Bagnolo San Vito. La kermesse mista, grazie alla formula dello svolgimento, ovvero la quadrupla eliminazione, ha creato automaticamente i tre tornei derivati (gold, silver e bronze). Grande la soddisfazione degli addetti ai lavori, che hanno potuto apprezzare i rapidi e costanti miglioramenti dei corsisti.

Nel Gold, Stefano Azzini e Chiara Bazzoli hanno avuto la meglio su tutti, mentre al secondo e al terzo posto si sono piazzate rispettivamente le coppie formate da Andrea Anversa e Simona Sandri e Andrea Sgarbi con Annamaria Troglio.

Il duo Paolo Gallio-Valeria Troni ha invece primeggiato nel Silver; al secondo posto si sono classificati Davide Torreggiani e Francesca Milazzo, mentre nel Bronze il successo è andato alla coppia Corrado Pasquali-Carlotta Ferrari (secondo piazzamento per Giovanni Bina e Chiara Messedaglia). Il prossimo appuntamento è fissato per domani, sabato 1 febbraio, per un altro 2×2 misto. (glas)