Tamponamento in A14 a Bologna, muore un 63enne mantovano

MANTOVA Tragico schianto oggi in autostrada a Bologna, dove un autista 63enne mantovano ha perso la vita. La vittima è Marco Antonietti, di Borgo Virgilio. L’uomo ha tamponato violentemente un autotreno condotto da un rumeno che a causa di una brusca frenata era finito di raverso sulla corsia di soprasso. L’impatto è stato violentisismo e il 63enne non ha avuto scampo. L’incidente avvenuto poco prima delle 14 nel tratto bolognese della A14, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e il raccordo Bologna Casalecchio, che è rimasto chiuso al traffico per oltre due ore.