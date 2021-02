Basket A2 – La Staff cade a Treviglio (82-71)

TREVIGLIO Si ferma a Treviglio la striscia di vittorie degli Stings, sconfitti come all’andata da una Bcc che ha trovato la chiave per scardinare la difesa biancorossa. Gara comunque in equilibrio per 35 minuti, ma nel finale la Staff, trascinata nel primo tempo da Weaver e Maspero, non ha trovato alternative ai canestri di Cortese, mentre Treviglio ha scavato il gap con i canestri da tre: è finita 82-71.

TREVIGLIO-MANTOVA 82-71

17-17, 20-16, 23-23, 22-15

BCC TREVIGLIO Nikolic 8 (2/6 1/2), Borra 12 (6/8 0/0), Reati 23 (6/8 3/8), Pepe 12 (1/4 3/8), Frazier 10 (3/8 1/5), Ancellotti 3 (1/2 0/0), Lupusor 9 (0/1 3/3), Abati Toure, Manenti, Bogliardi 0 (0/3 0/1), Corini, Sarto 5 (1/1 0/3). All.: Cagnardi.

STAFF MANTOVA James 18 (3/3 1/9), Ghersetti 5 (1/3 1/3), Bonacini 8 (2/5 0/1), Maspero 8 (1/2 2/4), Cortese 12 (2/3 2/5), Ferrara 2 (1/2 0/1), Ceron 0 (0/1 0/2), Infante, Weaver 18 (8/12 0/3), Ziviani. All.: Di Carlo.

ARBITRI Masi, Yang Yao, Almerigogna.

NOTE Treviglio: tiri liberi 9/13, rimbalzi 44 (32+12), falli commessi 19 (antisportivo a Pepe); Mantova: tiri liberi 17/20, rimbalzi 36 (28+8), falli commessi 21 (antisportivo a Ghersetti).