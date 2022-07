Suzzara: individuato e sanzionato il furbetto dei rifiuti

SUZZARA Individuato e (e sarà sanzionato a breve) il furbetto della monnezza che sabato scorso aveva abbandonato diversi sacchi di indifferenziato in prossimità dell’argine del Po, in strada Cavallara. Gli agenti avevano effettuato un sopralluogo dopo alcune segnalazioni di cittadini e da una verifica del contenuto per l’individuazione del responsabile era emerso che si trattava di rifiuti proveniente da utenza domestica, al cui interno sono stati trovati precisi riferimenti che hanno consentito di individuare il trasgressore.

È stata contattata Mantova Ambiente che ha provveduto alla rimozione dei sacchi e si sta procedendo a irrogare la sanzione al responsabile.

«Si tratta di un’azione che offende non solo il decoro e il rispetto dell’ambiente, ma l’impegno di tutti i cittadini nel differenziare i rifiuti e nel conferire correttamente rispettando i criteri della raccolta differenziata – ha commentato l’assessore all’Ambiente Arianna Mari – Non è tollerabile che i costi di queste azioni irresponsabili ricadano sulla collettività, per questo confermo il massimo impegno dell’Amministrazione nell’educazione, prevenzione, controllo e sanzione dei comportamenti che non rispettino i principi basilari di tutela dell’ambiente e degli altri».