Basket A2 maschile – Gli Stings brillano anche con Cento

MANTOVA Gli Stings si sono messi in evidenza anche nella seconda amichevole prestagionale, la prima in città al Dlf. I ragazzi di coach Di Paolantonio hanno battuto la Benedetto XIV Cento, neopromossa in A2 e inserita nel girone rosso, per 65-64. Sono stati disputati quattro quarti con punteggio azzerato dopo ogni periodo.

Ultimo test prima della Supercoppa di domenica in casa con Udine. Il tecnico Di Paolantonio ha dovuto fare a meno dell’americano Weaver, ben sostituito da Infante, per un leggero infortunio. L’amichevole è servita a far ruotare tutta la rosa e ha messo in evidenza una buona fase difensiva, anche se il coach a fine gara non era completamente soddisfatto. Su tutti la prova della guardia Usa Christian James (21 punti dopo i 19 a Ravenna), vero tuttofare della squadra in ogni zona del campo e dotato di ottima fisicità. I mantovani hanno giocato bene il primo e il terzo quarto, mentre nel secondo James è stato in panchina per 7 minuti e questo ha condizionato il risultato del parziale. Bene anche Albertini con 5 punti. La squadra in generale ha palesato buoni momenti di gioco, anche se manca ancora la continuità. E’ normale visto che è solo il secondo test di precampionato. Cortese deve ancora entrare nei meccanismi della squadra. Moderatamente soddisfatto il tecnico Di Paolantonio: «Abbiamo giocato con una buona intensità difensiva, anche se in alcune situazioni potevamo fare certamente meglio. Buona la prova di James: lo abbiamo preso per quello. Conoscevamo bene le sue caratteristiche. Weaver non ha giocato per un leggero risentimento, ma se fosse stata una gara importante sarebbe stato in campo. Lo abbiamo tenuto a riposo precauzionale». Domenica la Supercoppa: prima gara in casa con Udine. «Affrontiamo un girone tosto e ci sono ancora lavori in corso. Con Udine sarà la prima partita ufficiale: vedremo di affrontarla al meglio».