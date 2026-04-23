Calcio Prima Categoria – Tinelli: “Suzzara, blindiamo il secondo posto e giochiamoci tutto ai play off”

SUZZARA Il Suzzara batte 2-0 il Pralboino e riconquista il secondo posto nel Girone G di Prima Categoria, complice la sconfitta interna della Dinamo Gonzaga con il Porto, a soli 90’ dal termine della stagione regolare. Ancora un piccolo sforzo: le zebre vedono vicino il traguardo della miglior posizione possibile per gli spareggi. «Abbiamo subito indirizzato la partita a nostro favore – racconta Thomas Tinelli, autore del gol che ha sbloccato la contesa dell’Allodi contro la compagine bresciana – . Nella ripresa siamo calati un po’, ma abbiamo difeso bene i gol di vantaggio, riuscendo comunque a portarci a casa tre punti fondamentali. Siamo contenti: è stata una prestazione che ci ha dato coraggio e che testimonia la nostra solidità».

Con la rete di domenica scorsa, il centrocampista del team di mister Goldoni è salito a quota quattro realizzazioni stagionali. Thomas racconta così l’azione che l’ha visto segnare: «Il tutto è nato dall’angolo di Bertaso, io mi sono smarcato e l’ho calciata al volo. Sono contentissimo di questa rete perché ho aiutato la squadra a vincere. Dedico la rete a tutti i tifosi bianconeri, che vengono sempre a vederci numerosi. Nonostante la pioggia battente di domenica pomeriggio, sono rimasti fino alla fine. Siamo molto fortunati ad avere un pubblico così, sembra di essere in un’altra categoria. Pur avendo giocato in Serie D, è la prima volta che gioco davanti a 800 persone allo stadio». Al termine della stagione manca ancora una giornata, dicevamo, e i bianconeri devono blindare questo importante piazzamento. Si deciderà tutto nel derby di domenica contro la Rapid Olimpia a Gazoldo. Una gara ricca di insidie, visto che a loro volta i gazoldesi devono fare punti per conquistare gli spareggi e non farsi superare dal Marmirolo. Non sarà dunque una gara morbida, per nessuna delle due contendenti virgiliane. «Inizialmente – spiega Thomas – l’obiettivo era fare il meglio possibile. Ma abbiamo capito subito che la squadra era “nata bene” e che avremmo potuto giocarcela fino alla fine. A dicembre ci siamo rinforzati molto, soprattutto grazie anche all’arrivo di Bertaso, un grande giocatore. La stagione la reputo positiva, ma perché diventi magica bisogna arrivare ai play off nella migliore condizione possibile e vincerli. Per questo scenderemo in campo con la Rapid per aggiudicarci il successo e ottenere in prima battuta il secondo posto. E’ fondamentale riuscirci: ci consentirebbe di poter proseguire per i primi due turni con due risultati a disposizione su tre».

«Ho scelto il progetto Suzzara a inizio stagione – conclude Tinelli – perché mi hanno voluto a tutti i costi. Questo club ha impianti da Serie D e merita palcoscenici migliori rispetto a quello della Prima Categoria. Tifosi e città vivono di calcio. Penso che la differenza la stia facendo tutto il gruppo: si può avere una squadra forte, ma se non c’è unione di intenti tra i calciatori, non si può lottare per obiettivi importanti. Scendiamo in campo sempre per vincere, siamo pronti per la lotta play off».