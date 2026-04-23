Marketing territoriale, fondi regionali ai capoluoghi: 42mila euro per la città virgiliana

MANTOVA – Per rafforzare la propria strategia di sviluppo e attrattività, sostenendo il marketing territoriale come leva fondamentale per la crescita economica, culturale e turistica, Regione Lombardia ha finanziato otto progetti presentati dai Comuni capoluogo di provincia, per un investimento complessivo pari a 319.813 euro. I fondi, resi disponibili dalla linea “Promozione Territoriale 2026”, hanno consentito di finanziare integralmente tutte le proposte presentate. “In un contesto sempre più competitivo – spiega l’assessore regionale al Turismo Debora Massari – il marketing territoriale si conferma uno strumento chiave per raccontare in modo autentico e distintivo l’identità dei luoghi, mettendo in rete patrimoni culturali, tradizioni, saperi artigianali ed eccellenze enogastronomiche”. “Regione Lombardia – prosegue – crede fortemente in questa visione: non vogliamo solo promuovere destinazioni, ma costruire narrazioni capaci di generare valore, attrarre visitatori e creare nuove opportunità per le comunità locali”. I progetti finanziati si muovono in questa direzione, proponendo rassegne tematiche, eventi iconici e campagne integrate capaci di valorizzare l’unicità dei territori e rafforzarne il posizionamento in una logica coordinata e innovativa. Nel dettaglio, i contributi assegnati prevedono 20.000 euro per Bergamo, 48.983 euro per Brescia, 47.580 euro per Cremona, 43.000 euro per Lodi, 42.000 euro per Mantova, 41.250 euro per Pavia, 42.000 euro per Sondrio e 35.000 euro per Varese. Le attività previste per il 2026 si inseriscono nel quadro della nuova brand identity turistica regionale, inaugurata lo scorso 15 aprile, contribuendo a costruire un’immagine della Lombardia sempre più riconoscibile, contemporanea e coerente su tutti i canali, online e offline. “Con questa misura – conclude Massari – investiamo in progettualità che mettono al centro le identità locali e le trasformano in esperienze attrattive, capaci di generare valore duraturo: vogliamo una Lombardia che sappia raccontarsi con autenticità, innovazione e ambizione, consolidando il proprio ruolo di destinazione di eccellenza a livello nazionale e internazionale”.