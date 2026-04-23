Borgoforte, 50enne trovato morto in casa: allarme dato da un collega

BORGOFORTE – Tragedia nella mattinata di oggi, 23 aprile a Borgoforte, frazione del comune di Borgo Virgilio, dove un uomo di 50 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria abitazione. A far scattare l’allarme è stato un collega, insospettito dall’assenza del 50enne che non si era presentato sul posto di lavoro e non rispondeva alle chiamate. Preoccupato, l’uomo ha deciso di recarsi direttamente a casa dell’amico. Dopo aver suonato più volte il campanello senza ottenere risposta, ha contattato la sorella. La donna, giunta poco dopo, ha aperto la porta dell’abitazione, facendo la tragica scoperta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, avvenuto per impiccagione.