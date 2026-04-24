Calcio Serie B – Il Mantova prende la calcolatrice: primi conti per garantirsi la salvezza

MANTOVA Stasera, con Monza-Modena alle 19 e Avellino-Bari alle 21, prende il via il terzultimo turno del campionato di Serie B. Quello che potrebbe mettere il Mantova al riparo da brutte sorprese nelle ultime due giornate. I biancorossi cercheranno di blindare la salvezza domani, al Druso di Bolzano, contro il Sudtirol. Potrebbero riuscirci matematicamente, ma solo con una combinazione di risultati che dovrà coinvolgere altre squadre.

Innanzitutto, per strappare il sì della matematica, l’Acm deve battere il Sudtirol. Allo stesso tempo occorre che l’Entella perda in casa col Padova e che il Bari non vinca ad Avellino. Con questa combinazione, la quota play out resterebbe a 36 e il Mantova salirebbe a 43, quindi a un +7 che rende impossibile qualsiasi rimonta delle avversarie, a due giornate dalla fine. Quindi già stasera, in base al risultato di Avellino-Bari, il l’Acm saprà se sussistono le condizioni per la salvezza matematica già in questo weekend.

E se l’Acm vantasse un +6 al termine di questo 36esimo turno? Qui la faccenda si complica, perchè entrerebbe in gioco la classifica avulsa e bisogna vedere da quante e quali squadre i virgiliani potrebbero essere nelle ultime due giornate virtualmente raggiunti (in caso di vittoria a Bolzano) o superati (in caso di pareggio o sconfitta). A tal proposito è utile ricordare la situazione degli scontri diretti, che vedono il Mantova in vantaggio con Sampdoria, Padova, Spezia e Pescara; in svantaggio con Empoli e Reggiana; e alla pari con Entella e Bari. Contro queste ultime due squadre, in caso di arrivo alla pari, si dovrà quindi tener conto della differenza reti generale, che in questo momento vede il Mantova a -11, l’Entella a -15 e il Bari a -23. Diventa essenziale preservare il più possibile questo dato evitando, in caso di malaugurate sconfitte nelle partite che restano, di prendere goleade.

Quindi, ricapitolando: il Mantova sarebbe salvo già domani, ma solo se battesse il Sudtirol ed allungasse a +7 sui play out, mentre col +6 dipenderebbe da quali squadre potrebbero raggiungerlo. Per contro, con un pareggio o una sconfitta al Druso, in nessun modo l’Acm potrà festeggiare la salvezza aritmetica domani.

Paradossalmente i numeri tengono aperto anche il rischio di retrocessione diretta. Tuttavia, il +7 che i biancorossi contano sul terzetto Spezia-Reggiana-Pescara conforta abbastanza. In questo caso, un successo a Bolzano scongiurerebbe ogni pericolo, indipendentemente dagli altri risultati. Non così con un pari o una sconfitta, ma le possibilità di precipitare nella “zona rossa” sono oggettivamente ridotte.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che la matematica tiene in gioco il Mantova perfino per i play off, distanti 4 punti. Ma qui ci fermiamo.

Allargando l’orizzonte, il dato che più di ogni altro fotografa l’estrema competitività del campionato è uno: le squadre che non hanno ancora un verdetto sono 19 su 20. Solamente il Catanzaro sa di non potersi muovere dalla zona play off, mentre tutte le altre sono in lotta per qualcosa: che sia la Serie A diretta o gli stessi play off o la salvezza. Non che l’anno scorso la situazione fosse tanto più delineata, ma almeno il Sassuolo aveva già staccato il pass per la Serie A. Il Mantova aveva 40 punti come adesso, ma solo 2 punti di vantaggio sui play out. La salvezza matematica arrivò all’ultima giornata. In viale Te lavorano per una replica anticipata.