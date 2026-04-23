Volley Serie A3 – Coach Radici promuove il Gabbiano: “Orgoglioso della nostra stagione”

MANTOVA Si è concesso qualche giorno a casa a Città di Castello. Ma nel fine settimana sarà ancora in città per programmare con la società il secondo anno di A3 sulla panchina della Gabbiano FarmaMed. Coach Andrea Radici torna per un attimo alla stagione appena conclusa, di cui è contento.

«È stato un campionato con un livello molto alto nel nostro girone, decisamente più alto rispetto all’altro. Tante partite si sono giocate sul filo dell’equilibrio, ma abbiamo espresso un livello di gioco gradevole e ci siamo divertiti come ci chiedeva il presidente. Sono soddisfatto ed orgoglioso della stagione disputata, con un pizzico di rammarico per non aver sfruttato l’onda lunga nelle ultime partite del girone di ritorno. Ci è mancato un pizzico di fortuna contro le squadre più forti, vedi Reggio Emilia in casa. Ma siamo stati competitivi nei play off superando il primo turno con Modica e giocandocela alla pari con Belluno».

Cosa è mancato nella sua prima stagione a Mantova?

«Continuità nel rendimento. Ma va detto che abbiamo patito tanti infortuni e tutti di una certa entità (Selleri, Maiocchi, Pinali, Baciocco). Ciò nonostante, la squadra non si è persa d’animo e ha reagito con un atteggiamento davvero positivo, grazie a quella che mi piace chiamare bella gioventù. Una reazione da persone molto disponibili. Il lavoro alla fine ha pagato».

Viene da chiedersi cosa dobbiamo aspettarci per la prossima stagione…

«Parlare di obiettivi non è facile. Alcuni giocatori che hanno fatto bene hanno richieste da altre società. Prima di lavorare sul roster, dobbiamo capire quale budget avremo a disposizione. Ma partiamo da basi solide e lavoreremo per migliorare a 360°. Ripartiremo da Baldazzi e Baciocco, che rimangono. Prroveremo a migliorare e ad incrementare qualcosa con giocatori che fanno al caso nostro. Resta anche Zanini, veterano in maglia Gabbiano e uomo spogliatoio. Maiocchi e Selleri, invece, hanno richieste da società di categoria superiore». Radio mercato parla anche di un possibile addio del libero El Moudden mentre potrebbero restare i centrali Simoni, miglior muro dell’A3 e Andriola. Si dovrà lavorare per cercare un regista e una banda.

Alla luce del suo primo anno a Mantova, che cosa si sente di dire?

«Non sono uno di tante parole, ma non posso che essere contento del rapporto con la società. Si è creato un bel legame anche sul piano umano. Insomma è stato un anno più che positivo. Sono stato bene e sono contento di rimanere».

In attesa di ulteriori notizie di mercato, il Gabbiano riparte quindi da Radici, Baldazzi, Baciocco e Zanini.