Sermide, furto al supermercato: denunciati due uomini per oltre 1.100 euro di cosmetici

SERMIDE E FELONICA – Si erano recati a fare la spesa lo scorso 31 marzo presso il supermercato “Famila” di Sermide, ma, giunti alla cassa, avrebbero “dimenticato” di pagare, uscendo indisturbati con la merce. Solo in un secondo momento il direttore del punto vendita si è accorto dell’ingente ammanco di prodotti per la cosmesi, per un valore complessivo di circa 1.150 euro, facendo scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sermide, che hanno acquisito e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato. Le successive indagini hanno consentito ai militari di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due uomini, di 35 e 32 anni, entrambi di nazionalità rumena. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché ritenuti, in ipotesi accusatoria, responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del processo, nel contraddittorio tra le parti.