Lezione di legalità; i carabinieri incontrano gli studenti:

MEDOLE – Nella mattinata dello scorso 15 aprile, presso l’istituto comprensivo “Castiglione I” di Medole, si è svolto un incontro dedicato alla cultura della legalità che ha visto protagonisti gli studenti delle classi prime medie e i Carabinieri della Stazione di Guidizzolo. All’iniziativa hanno preso parte circa 60 ragazzi, coinvolti in un momento di riflessione e confronto su temi di grande attualità. L’evento si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e realizzato, in questo caso, in sinergia con il dirigente scolastico dell’istituto, il dottor Mario Colletti. Obiettivo dell’incontro, quello di avvicinare i giovani alle istituzioni e promuovere un approccio più responsabile alle regole della convivenza civile, grazie anche al confronto diretto con chi opera quotidianamente sul territorio. La mattinata si è aperta con l’intervento del comandante della Stazione Carabinieri di Guidizzolo, maresciallo Adriano Salera, che ha affrontato temi come la consapevolezza del bene comune, le responsabilità giuridiche personali, il coraggio civile e la fiducia nelle istituzioni, sottolineando come la legalità rappresenti un’opportunità e non un peso. Numerose le domande e le curiosità degli studenti, che hanno trovato risposte puntuali da parte dei militari. L’Arma ha così ribadito la propria vicinanza alle nuove generazioni, offrendo spunti utili ad arricchire il bagaglio culturale e umano dei ragazzi. Soddisfazione è stata espressa sia dagli studenti che dai docenti, che hanno definito l’incontro chiaro, completo e coinvolgente, evidenziandone l’importanza anche in ottica futura. L’obiettivo condiviso resta quello di promuovere, attraverso la collaborazione tra scuola e istituzioni, una solida cultura della legalità e dei valori civili.