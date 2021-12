Basket A2 – Ribaltone Staff: via Di Carlo, Giorgio Valli nuovo coach

Mantova Ribaltone in casa Staff. Le otto sconfitte consecutive sono costate la panchina al coach degli Stings, Gennaro Di Carlo. Il nuovo coach è il modenese Giorgio Valli. <La Pallacanestro Mantovana – si legge nel comunicato societario – comunica che in data odierna coach Gennaro Di Carlo è stato sollevato dal ruolo di Capo Allenatore della prima squadra. A Gennaro va il ringraziamento da parte di tutta la Società per la professionalità e la serietà dimostrata e un grosso “in bocca al lupo” per il prosieguo della propria carriera.

La Pallacanestro Mantovana comunica altresì che Giorgio Valli è il nuovo Coach degli Stings fino al termine della stagione 2021/22>. Nato a Modena il 10/03/1962, Valli, già assistant coach di Ettore Messina alla Virtus Bologna, torna così in Italia dopo l’ultima esperienza a Dubai. Debutterà sulla panchina biancorossa domenica 2 gennaio alla GP Arena contro Pistoia.