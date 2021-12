Pallavolo serie B1 f – Rossi applaude il Porto: “Primo successo interno, bene così”

Porto Mantovano Finalmente sabato scorso l’Euromontaggi Porto ha rotto il ghiaccio tra le mura amiche. Dopo cinque stop interni di fila e tanto rincorrere, le regazze di Biagio Marone e Cristian Luppi si sono sbloccate, piegando per 3-0 il fanalino Torri di Quartesolo. Era una gara da portare a casa e le virgiliane non hanno deluso le attese. «Speriamo sia di buon auspicio per il prosieguo della stagione», aveva detto il coach a fine match. Dopo tante delusioni davanti al proprio pubblico, finalmente è maturata la prima vittoria interna che fa classifica e morale. Durante la sosta la squadra si allenerà regolarmente. Poco spazio quindi per i festeggiamenti natalizi perché sabato 8 gennaio arriva presto. Riprenderà infatti il campionato con l’impegno a Cividale del Friuli contro il Rizzi Udine, sabato scorso piegato 3-1 a Volta dalla Nardi.

«Non è stato facile sabato sera avere ragione delle vicentine – afferma la presidente Carmen Rossi – però alla fine sono giunti i tre punti, importanti per muovere la nostra classifica. L’innesto recente di Giardini consente agli allenatori di avere un cambio in più e una rosa più completa». Il Porto comunque resta sempre all’erta per quanto riguarda il mercato per rafforzare la squadra. Manca ancora qualcosa. «Siamo alla ricerca di una centrale – prosegue Rossi – Le atlete contattate hanno preferito altre destinazioni. Le ragazze durante la sosta continueranno ad allenarsi. Il primo impegno del nuovo anno è contro Udine che ci precede di quattro lunghezze. Continuare a muovere la classifica si rivela determinante per quanto ci riguarda, considerato che la salvezza è il nostro obiettivo».