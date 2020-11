Basket A2 – Stings, giocatore positivo al Covid: niente amichevole, squadra e staff in isolamento fiduciario

MANTOVA Doveva essere un sabato passato in campo a giocare – era in programma l’amichevole con Treviglio a Sustinente – invece la Staff ha dovuto fermarsi. Un membro della squadra è risultato positivo al test per il Coronavirus, fatto pochi giorni fa per alcuni sintomi lievi: febbre e mal di gola. Si è sottoposto al tampone e ieri sono arrivati i risultati. Questo il comunicato della società che precisa la situazione: «La Pallacanestro Mantovana comunica che è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 all’interno del “Team Squadra”. Il soggetto, positivo al tampone e con lievi sintomi, è stato posto in isolamento e sarà costantemente monitorato come da protocollo. (…) Tutti i giocatori e i membri dello staff sono stati posti in isolamento fiduciario ed è stata annullata l’amichevole in programma con Treviglio. La situazione sarà controllata e monitorata in collaborazione con le autorità competenti». Ieri anche squadra e staff si sono sottoposti al tampone molecolare. «Il giocatore è in isolamento – spiega il gm Gabriele Casalvieri – e rimarrà per 10 giorni sotto controllo. Se alla fine il tampone sarà negativo, e andrà tutto bene, tornerà in gruppo. Tutti noi oggi (ieri, ndr) ci siamo sottoposti al tampone e, anche se ovviamente adesso di test se ne fanno tanti, speriamo di avere i risultati tra 48 ore. Siamo seguiti dal Green Park, che è nostro partner, e voglio qui ringraziare tutti per la velocità nei test e il supporto. Ora dobbiamo solo pazientare. Ringraziamo anche il nostro medico sociale Venturi, che sta seguendo tutte le procedure e i protocolli della Federazione con scrupolo. Noi ovviamente ora aspettiamo i risultati. Se tutto va bene riprendiamo presto l’attività. Se qualcuno è positivo, starà fermo e sarà monitorato». Considerato che mercoledì gli Stings hanno giocato contro Bergamo in amichevole, anche il team orobico è stato avvisato e si sottoporrà ad accertamenti. «Un po’ di preoccupazione c’è perché è una situazione particolare in cui non si può fare nulla». Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile riunione della Lnp domani discutere dell’avvio del campionato, previsto per domenica 22, ma. «Io spero si cominci – sostiente il gm – perché rischiamo di non partire più. Sarei contento di iniziare, vediamo, perché qui ogni settimana è diversa». Per dire, appunto, il Governo pare orientato verso un nuovo Dpcm con lockdown territoriali e il divieto di spostamenti tra Regioni. Questo condizionerebbe fortemente l’avvio del campionato, ma purtroppo i contagi continuano a salire e si può solo attendere lo sviluppo della situazione.