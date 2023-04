Basket Serie C/D – Vincono San Pio X e Sustinente, Quistello ancora ko. Oggi c’è Viadana-Curtatone

Mantova Con la promozione alla C Regionale già in tasca, il San Pio X si è imposto venerdì sera nell’ultima trasferta stagionale a Crema sull’Ombriano, 47-66 (parziali 10-19, 31-27, 42-50). 40 punti in due per Asan (22) e Colla (18). «Abbiamo affrontato una squadra demotivata, c’è stata partita solo nei primi due quarti – racconta il presidente Cavalli – quello che dovevamo fare, noi lo abbiamo fatto».

Stasera al PalaFarina di Viadana (ore 18, arbitri De Gennaro di Canneto e Lera di Brescia) derby fra il Gruppo Saviola e lo Junior Curtatone. «Giochiamo in casa e dobbiamo vincere per andare ai play off, non ci sono alternative» dice, da casa Viadana, il presidente Pizzetti. Castoldi e Mezavilks sono recuperati e andranno a referto, la Jbc dovrà fare a meno di Lo convocato dalla Staff per la gara odierna col Monferrato.

Gioie e dolori per le due squadre mantovane nella terzultima giornata di campionato nel girone Verde di Serie D. Ride il Sustinente, che ha riscattato la netta sconfitta di settimana scorsa a Trenzano col netto successo casalingo a spese della “cenerentola” Verdello: 82-60 il risultato finale (parziali 19-13, 41-30, 59-46) con quattro giocatori in doppia cifra, Sarr (18 punti), Masenelli (17), Ferrari (13) e Lui (12). «Abbiamo fatto il nostro – taglia corto il coach Paolo Morelli – siamo rimasti concentrati per tutta la partita e l’abbiamo vinta piuttosto agevolmente».

E’, invece, arrivata un’altra sconfitta, la quarta consecutiva, per la Negrini, che a Quistello ha ceduto all’Iseo 57-75 (10-21, 31-43, 43-62). Non sono bastati i 40 di Rizzi (17), Galeotti (13) e Ferriani (10). «Abbiamo affrontato questa gara decimati per le assenze di atleti fondamentali – osserva coach Marco Borretti – la sosta capita a puntino per recuperare qualche giocatore e finire meglio la stagione».