Basket C f – Arru: “Abc, provaci con il Trescore”

MANTOVA Dopo un lungo stop, domani al PalaSguaitzer (ore 20.30, arbitro Miccio di Mantova) l’Abc Virtus riprende il proprio cammino nel girone Verde 1. La squadra di Federica Cestari ospita, per la quarta di ritorno, le orobiche del Don Felice Colleoni Trescore (al momento ultime), già piegate all’andata 63-61. In quella gara ci fu il debutto in panchina proprio di Cestari. L’ultima gara risale esattamente a due mesi fa, il 4 dicembre, quando le mantovane al PalaSguaitzer piegarono 60-54 Lecco. Non è finita però l’emergenza per la squadra, che deve affrontare diverse problematiche. «Con l’inserimento nel roster di qualche giovane riusciamo ad arrivare a dieci atlete per la sfida con le bergamasche – spiega il presidente Simone Arru – Infortuni, Covid e visita di idoneità incidono sul gruppo. Andiamo comunque a giocarcela questa partita, con l’augurio di poter far bene. Vorremmo riprendere il nostro cammino nel girone in maniera positiva, e affrontare con serenità le avversarie, anche se a mio avviso parlare al momento di partita o della conquista del successo non mi sembra del tutto appropriato, in questa emergenza».

Serie A2 femminile – Nel recupero della 12ª giornata del Girone Nord il Basket Team Crema ha superato agevolmente Acciaierie Valbruna Bolzano 84-60. Partita che le padrone di casa hanno condotto con autorità fin dalle prime battute, avanti di 13 lunghezze prima dell’intervallo lungo. Al rientro sul parquet il canovaccio della sfida non cambia, con Crema a gestire il vantaggio fino all’ultima sirena. Da evidenziare la prestazione di D’Alie, con 26 punti a referto. In classifica Crema comanda con 24 punti, MantovAgricoltura settima con 14.