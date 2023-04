Servizio rifiuti, rinnovato il contratto con Sesa Spa per altri tre anni

VIADANA – Servizio rifiuti: il Comune ha rinnovato il contratto con Sesa Spa per altri tre anni. Come noto il servizio era stato affidato a seguito di gara pubblica indetta nell’anno 2016 ed era stato attivato il primo aprile 2017, con durata di sei anni prorogabili di altri tre su iniziativa dell’Ente. Sulla scelta intrapresa a suo tempo dall’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Cavatorta, ovvero quella che ha portato il Comune a portare avanti in autonomia questo percorso, si sofferma oggi l’assessore all’Ambiente Alessandro Cavallari: «Una scelta coraggiosa, che negli anni si è rivelata vincente e soddisfacente e che ha reso naturale procedere oggi alla proroga del contratto. La nuova gestione ha visto infatti l’introduzione e lo sviluppo di numerose nuove attività rispetto al passato, offrendo uno standard di servizio più elevato». Inalterato il servizio in termini di modalità di svolgimento e di giornate. Vi saranno modifiche in senso migliorativo come lo spostamento in avanti di un’ora per la raccolta del vetro, l’introduzione di nuovi servizi del riuso e nuovi progetti ambientali in collaborazione con le scuole e importanti realtà imprenditoriali del territorio. «In merito a notizie relative alla cessazione del servizio nelle aree private convenzionate – si chiarisce dall’Ente – occorre precisare che variazioni delle modalità di raccolta nelle vie private o nei condomini sono sempre state effettuate in passato e potranno essere effettuate in futuro solo previo accordo con gli utenti interessati». Sul rinnovo interviene il sindaco Nicola Cavatorta: «Determinante per la prosecuzione del rapporto è stata la constatazione che la maggior offerta di servizi è risultata indirettamente proporzionale rispetto alla tassazione».