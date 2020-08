MARCARIA In attesa di tornare a correre sul campo, la Don Bosco si è radunata ieri per la prima foto ufficiale e la presentazione agli sportivi locali. La squadra affidata all’inossidabile mister Giancarlo Bassi prenderà parte al campionato di Terza Categoria: nella passata stagione, come si ricorderà, era finita nel girone cremonese, ma quest’anno dovrebbe restare a Mantova in un campionato a 16 squadre.