Basket C Silver – San Pio X, che sfida con il Casalmaggiore

MANTOVA Il San Pio X, capolista nel girone Verde 1, stasera riceve al Dlf il Casalmaggiore (ore 21.15, arbitri Giazzi di Ceresara e Abdullaye di Botticino). Prima contro terza. «Impegno difficile vista la qualità dei casalaschi – afferma il presidente Diego Cavalli – Il nostro obiettivo è centrare un’altra vittoria». Attenzione al team di coach Parazzi: può puntare forte su Frisullo, Orlandelli, Raskovic e Verzellesi, che hanno giocato nel Mantovano. In dubbio Asan e Mauceri. Mercoledì impegno di Trofeo Lombardia (terzo turno) a Trenzano col Pitra (girone A1 della D).

Domani a Verolanuova (ore 20.30, Bernardi di Cantù e Puglisi di Lipomo) la Negrini Quistello sarà ospite del Lic Sas Pellico di Celli, avanti sei punti: «All’andata li abbiamo battuti, mettendoli in difficoltà – afferma coach Moreno Marzi – Proveremo a ripeterci per tentare di imporci». Disponibile Maione che in settimana non si è allenato. Domenica a Castelnovo di Sotto (ore 18, arbitri Quaranta e La Notte di Pavia) l’Almac Viadana di Denis Tellini affronta il Manerbio di Maxi Moreno: «La squadra non attraversa un buon periodo sul piano fisico – spiega patron Massimo Pizzetti – Lo si è visto con Curtatone: contro Manerbio faremo il possibile per spuntarla». Incerto Prati. Lo Junior, approdato al quarto turno del Trofeo Lombardia avendo vinto 85-80 a Chiari, domenica al PalaSiglacom (ore 18, arbitri Ubbiali e Verdello e Codola di Rudiano) sfida la Monteclarense dell’ex Asola Riccardo Piccinelli: «Siamo in un buon momento – afferma coach Alberto Bortesi -, cercheremo di confermarlo anche contro il Montichiari». Saranno assenti Braghini e Carpi.